محافظ لحج يزور جبهة حيفان ويحث على الجاهزية القتالية ضد المليشيا

زار محافظ لحج اللواء احمد التركي قيادة اللواء 17 مشاع بمديرية طور الباحة وأشاد التركي بمستوى التنظيم والترتيب والالتزام بالمهمات الموكلة للافراد وتنفيذها وفقا لما تم التخطيط له . مشيرا الى ان مبنى قيادة اللواء سوف تشهد خلال الأيام القلية إجراء ترميم وإعادة تأهيل لكل الأقسام وسوف يتم تامين القيادة بكل ما تتطلبه من مؤنه وذخائر ووسائل عسكرية أخرى. الى ذلك ، قام محافظ محافظة لحج بزيارة تفقدية لجبهة حيفان عيرين بمديرية طور الباحة واطلع الجاهزية القتالية،واطلع على تفاصيل الخطط العسكرية المعدة لمواجهة مليشيا الحوثي والمواقع التي تم تحريرها من قبل أبطال الجيش الوطني والمقاومة..مؤكدة أهمية الاستعدادات القتالية ورفع المعنويات لدى الأبطال والذين يسطرون أروع البطولات في مختلف جبهات القتال ضد مليشيا إيران.

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