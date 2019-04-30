شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يعلنها مدوية : تسلمت اليوم أخطر تقرير يخص 15 دولة عربية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، إنه تسلَّم أخطر تقرير يخص 15 دولة عربية.

وأشار ابن راشد؛ بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” وعبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أنه تسلّم تقريراً يتضمن استطلاع رأي للشباب العربي، والذي شمل نحو 15 دولة عربية.

، ويكشف أخطر ما يشغل ذهن الشباب العربي في تلك الدول، معدّداً المشكلات التي تشغل شباب الدول العربية، بأنها قضيتا البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.

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وأشار حاكم دبي إلى أن 80 % من الشباب العربي، يساورهم قلق بالغ حيال جودة التعليم في دولهم، فيما يرى أكثر من نصف الشباب العربي، أن الحصول على المخدرات أصبح أسهل في بلدانهم.

وقال محمد بن راشد؛ إن معظم الشباب العربي المشاركين في تلك الدراسة، يرون أن “الصحة النفسية” باتت قضية مهمة وحيوية، متابعاً “للعام الثامن على التوالي.. الإمارات النموذج التنموي المفضل للشباب العربي، والبلد المفضل للعمل والعيش فيه، وتلتها دول مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا”.

ووجّه ابن راشد رسالة إلى الشباب العربي قال فيها: “أقول لهم (الشباب) الإمارات كانت وستبقى بلدكم.. وهي جزء من وطن عربي كبير وجميل سيستمر في النهوض بطاقة شبابه وأحلامهم العظيمة”.