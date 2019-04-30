شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار صرف 4 عملات أجنبية مقابل الريال اليمني وسعر الجرام الذهب اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 30 ابريل : *أسعار الشراء السعودي : 140 الدولار : 532 الإماراتي : 142 العماني : 1365 جرام ذهب : 19.150 *أسعار البيع Advertisements السعودي : 141 الدولار : 538 الإماراتي : 144 العُماني : 1390 جرام ذهب : 19.400 سعر تحويل الدولار مقابل السعودي: الشراء : 3.80 البيع : 3.81 *اسعار العملات غير ثابتة وتتغير .

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