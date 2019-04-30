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أسعار صرف 4 عملات أجنبية مقابل الريال اليمني وسعر الجرام الذهب اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار صرف 4 عملات أجنبية مقابل الريال اليمني وسعر الجرام الذهب اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 30 ابريل :

*أسعار الشراء 

السعودي : 140

الدولار : 532

الإماراتي : 142

 العماني : 1365

جرام ذهب : 19.150 

*أسعار البيع

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السعودي : 141

الدولار : 538

 الإماراتي : 144 

 العُماني : 1390

 جرام ذهب : 19.400

سعر تحويل الدولار مقابل السعودي:

الشراء : 3.80

البيع : 3.81 

*اسعار العملات غير ثابتة وتتغير .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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