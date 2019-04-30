مقتل شخص وإصابة آخر برصاص مسلحين مجهولين في القطن بحضرموت

قتل شخص وأصيب آخر في العشرينيات من العمر، اليوم الثلاثاء، برصاص مسلحين مجهولين، في مدينة القطن بمحافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد. وأفاد شهود عيان، أن مسلحين أطلقوا النار على شخصين هما (محمد سالم بلفقاع وهمام خميس بامنصور) بجانب صرافة الكريمي وسط سوق القطن أدى لمقتل بلفقاع في الحال واصابة باخميس باصابات وصفت بالمتوسطة. ويتكرر المشهد في مدن وادي حضرموت في ظل فشل السلطات الامنية والعسكرية بتأمين وادي حضرموت وتسجل القضايا ضد مجهول.

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