الحزام الأمني بالضـالع يدعو للإبلاغ عن "الخونة" ممن ارتزقوا من مليشيا إيران

دعت القيادة العامة لقوات الحزام الأمني بالضالع،اليوم الثلاثاء ، كل الغيورين على أرضهم للإبلاغ عن الخونة الذين باعوا ضمائرهم واتزقوا لمليشيات إيران لكي نقطع دابر شرهم".

وقال بيان صادر عن القيادة العامة لقوات الحزام الأمني - بالضالع - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - "إننا على أعتاب مرحلة حاسمة ، تكالبت قوى الشر فيها علينا ، وتقدمت بكل حقدها الدفين على حدودنا من الضالع مروراً بيافع وحتى مكيراس ، في محاولة للنيل من عزة وكرامة شعبنا العظيم".

وتابع البيان" عليه فنحن لم ولن نسمح لكائن من كان أن يفكر في التقدم بإتجاه أراضينا ولن يجدنا إلا سماً زعافاً وموتاً خاطفاً يلمع كالبرق ، وإنها لـ لحظة تاريخية عظيمة أن يجسد أبناء شعبنا العظيم لوحة من التوحد المعمد بالدم على كل الجبهات وتجاوز الإختلافات أمام العدو".

و مضى "كل التحية والإجلال للأبطال من ابناء أبين والازارق والضالع ولحج وكل أبناء وطننا العظيم الذي يسطرون اليوم بدمائهم قصة دفاع عن دينهم وأرضهم وعرضهم ، إنها الدماء الوفيه الأصيلة التي امتزجت اليوم بتراب وطننا الطاهر".

وشدد على أنه"كفاح لا رجعة فيه ونضال على مختلف الأصعدة وخلال الفترة الماضية ومنذ إندلاع معارك الدفاع عن الأراضي المحيطة بالضالع كنا في الصف الأول ولن نتراجع قيد أنملة وحققنا الكثير من الإنتصارات وجرعنا مليشياتهم الموت غصباً".

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واستطرد "لكن في المقابل سعينا بكل جهدٍ لإعادة ترتيب صفوف أبطال المقاومة وتطهير الجبهات الداخلية من كل العملاء والمتآمرين وتم التعامل معهم بما يستحقون".

وبين أن "كل من يأوي أو يتستر أو يوصل المعلومات للعدو فإن سنتعامل معه بلا هوادة ، وسنضرب بيد من حديد وان على كل من له صلة أو تواصل مع العدو عليه أن يتدارك نفسه ولا مجال لأي وساطات للخونة".

وقال" نحن في حالة حرب ، وكل الخيارات مفتوحة وتروينا كثيرا ولكن للصبر حدود ، وقد بدأت حملة التعامل مع الخونة وستستمر ولا تراجع، وندعوا كل الغيورين على ارضهم للإبلاغ عن الخونة الذين باعوا ضمائرهم واتزقوا لمليشيات إيران لكي نقطع دابر شرهم ".

وذكر" وهي دعوة اخيرة لكل ابناء الشمال ان مليشيات الحوثي تسوق ابنائكم الى الموت وكل يوم يسقط العشرات وقد وصل قتلاهم في يوم واحد إلى أكثر من 43 قتيلا ، فإن لم تحافظوا على أبنائكم فإن مصيرهم الموت في سبيل الضلال ، ومن وقع أسيرا بين أيدينا فنحن نعاملهم كـمغرر بهم ولهم منا الامان ".

وحيت قيادة قوات الحزام الامني كل المقاومين المخلصين من أبناء مريس وقعطبه والعود ، وأكد أنها الى جانبهم دفاعا عن ارضهم ولن تتراجع شبرا واحد بل وستتقدم الى ما وراء مناطقهم لضمان تأمين مناطقهم.