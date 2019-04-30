صعدة.. قصف صارخي ومدفعي على تحركات للمليشيا في شدا

قصفت القوات السعودية، اليوم الثلاثاء، نيسان 30، 2019 تحركات للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق حدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولفتت المصادر إلى أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لغارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي بشكل شبه يومي.

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