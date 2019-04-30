مليشيا الحوثي تقتحم سكن معلمين في مديرية همدان شمال صنعاء

أفادت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اقتحمت السكن الخاص بأساتذة مدرسة ضلاع، مديرية همدان، وطردت المدرسين من السكن إلى الشارع بقوة السلاح.
وذكرت المصادر أن مسلحي المليشيات اقتحمت السكن، وهو مرفق حكومي، وحولته إلى مقر خاص بالمليشيات للقاءاتها والحسينيات التي تنظمها.
وعبرت هذه الحادثة استياء واسع لدى ابناء المنطقة والتي لا تعبر عن الانسانية التي تستهدف المعلمين.
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