شركة الغاز في بلحاف تقدم دعمها لقطاع الصحة بشبوة

قدمت شركة الغاز الطبيعي في بلحاف اليوم دعما للقطاع الصحي بمحافظة شبوة عبارة عن تجهيزات وادوات رش تقدر قيمتها بستة ملايين ريال، مخصصة لدعم الانشطة الوقائية بالمديريات الجنوبية . وعبر مدير مكتب الصحة والسكان بشبوة ناصر البعسي خلال لقائه مدير موقع الشركة في بالحاف مختار السقاف شكرع لدعم الشركة واستئناف دعمها للقطاع الصحي بالمحافظة..منوهاً بأهمية هذا الدعم الذي يساهم في تحسين عمل برامج الوقائية الصحية في المديريات الجنوبية. من جانبه اكد السقاف استعداد الشركة لمواصلة دعمها للقطاع الصحي وغيره من القطاعات الاخرى وذلك في اطار مسؤوليتها المجتمعية ودورها في دعم برامج التنمية المحلية بالمحافظة.

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