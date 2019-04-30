حجة.. التحالف يستهدف بخمس غارات مواقع للمليشيا في مستبأ

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، نيسان 30، 2019، غارات على مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف استهدفت بخمس غارات مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية مستبأ بالمحافظة.

وذكرت المصادر أن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف وعلى علو منخفض في أجواء المديرية التي شهدت، الشهر الماضي، مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية والمليشيا.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

وتتعرض مواقع وتجمعات ومعسكرات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.