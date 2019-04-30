محافظ تعز يوجه بإعداد جدول أعمال المشاريع الجديدة

وجه محافظ تعز نبيل شمسان بإعداد جدول أعمال المشاريع الجديدة التي سيجري تمويلها من الاعتماد المخصص من الحكومة لتطبيع الحياة في المحافظة. جاء ذلك خلال ترأسه ، اليوم ،اجتماعاً موسعاً باللجنة الإشرافية لمناقشة إنجاز المشاريع الخدمية بحضور وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي والمهندس مهيب الحكيمي وكيل المحافظة للشؤون الفنية. واطلع المحافظ خلال الاجتماع على ماتم انجازه من المشاريع خلال الفترة السابقة، مشدداً على ضرورة استكمال المشاريع وفق الخطط المعدة.

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