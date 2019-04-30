مأرب.. المقدشي يشهد حفل تخرج الدورة التأهيلية الثالثة للضباط بمركز الرويك

حضر وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم الثلاثاء، حفل تخرج الدفعة التأهيلية الثالثة لضباط الجيش الوطني في مركز الرويك التدريبي، بمحافظة مأرب.

وفي الحفل الذي شهد عرضا عسكريا رمزيا للخريجين، ألقى الفريق المقدشي كلمة نقل خلالها تحيات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق ركن علي محسن صالح، ومعالي رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لكافة الخريجين.

وأعرب في كلمته عن الفخر والاعتزاز بالخريجين الذين يصادف حفل تخرجهم مع ما يخوضه أبطال الجيش الوطني من غمار الحرب والتصدي للانقلابيين ويحققون الانتصارات، مؤكدا ان هذه الانتصارات تعد فخرا بما وصلت إليه القوات المسلحة التي أصبحت على مشارف العاصمة صنعاء.

وأكد وزير الدفاع على الدور المنشود من الخريجين بعد أن اكتسبوا خبرة عالية ستنعكس على الواقع العملي وأن الخبرة التي اكتسبوها سيترتب عليها مهام عظيمة، لافتا إلى أن هذه الدورة تعد إنجازا كبيرا للقوات المسلحة.

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وشدد الفريق المقدشي على ان مشروع مليشيا الحوثي الانقلابية مشروع فاشل وفي تقهقر وانكسار متواصل بعزيمة قوات الجيش الوطني.

بدوره قال قائد المركز التدريبي العميد الركن خالد السميني، ان تخرج هذه الدفعة من أبطال الجيش الوطني الذين جاؤوا من مختلف المناطق العسكرية دليل على عزم المؤسسة العسكرية السير قدما نحو التحرير، غير ابهين بما يقول المغرضون والمحبطون وماضون في تحرير وتخليص اليمن من الانقلاب الكهنوتي.

وأكد العميد السميني ان التدريب هو حجر الزاوية في العملية التعليمية وان القيادة السياسية والعسكرية تركز على بناء مؤسسة الجيش بناء عسكريا مهنيا وإيجاد مقاتل محترف وقيادي من الطراز الأول.