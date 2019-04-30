ضربات موجهة للحوثيين في جبهة آل حميقان.. والعمالقة تدخل خط المواجهة

تتواصل المعارك بين المقاومة والجيش من جهة ومليشيا الحوثي من جهة اخرى في جبهة ال حميقان بمحافظة البيضاء وياتي ذلك بالتزامن مع دخول قوات العمالقة خط المواجهه.

وأبدى قائد اللواء الرابع عمالقة العميد نزار الوجيه، استعداده للوقوف ودعم مقاومة آل حميقان وإسنادهم في معاركهم مع مليشيات الحوثي حتى تطهير مناطقهم ودحر الميليشيا من محافظة البيضاء.

وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، فقد التقى الوجيه بمشايخ آل حميقان وقيادات مقاومة مديرية الزاهر خلال زيارة قام بها على رأس تعزيزات عسكرية، مشيداً بدور المقاتلين من رجال قبائل الزاهر الذين صمدوا أمام همجية وغطرسة مليشيات الحوثي وكبدوهم خسائر فادحة.

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وبحسب تقارير صحفية تمكنت، مقاومة آل حميقان مسنودة بالعمالقة، الاثنين، من قنص 3 عناصر للمليشيات الحوثية في موقع الأريل وتفجير طقم حاول انتشال جثثهم من الموقع.

كما استهدف طيران التحالف العربي موقعاً للمليشيات بجبل الجماجم بمديرية الزاهر، مؤكداً إعطاب دبابة متمركزة في الموقع ومصرع من فيها.

وكانت مليشيات الحوثي تكبدت، الأحد، خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والآليات العسكرية في عدة جبهات على يد المقاومة آلمشتركة من آل حميقان والعمالقة والتي استخدمت صواريخ حرارية موجهة لأول مرة في جبهات مديرية الزاهر، حيث لقي ما لا يقل عن 23 عنصرا حوثيا مصرعهم وتدمير 5 آليات وعربات عسكرية خلال الاشتباكات مع المقاومة، وبغارات للتحالف العربي.