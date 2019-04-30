تعرف على ملخص لمجريات جبهات القتال بالضالع والحدودية مع إب

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن ملخص لمجريات على الأرض في جبهات الضالع والحدودية مع إب.

وقالت مصادر "الخليج 365"، إن" الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد الحزام الأمني استعادت قرية الشليل بمنطقة العود من قبضة المليشيا الحوثية".

وأضافت "ولاصحة عن أي اخبار لإي تقدم للمليشيات،وأما من المحورين الغربي والشرقي لمريس فقد تحول إلى ثقب أسود تبتلع عناصر المليشيا خلال اليومين الماضيين بالإضافة الى الاستعداد من قبل الأبطال لصد أي محاولات أخرى للمليشيات التي تسعى للسيطرة على الأرض بدون أي جدوى في المحورين".

ومضت "بالإضافة إلى تقدم للحزام الأمني و للمقاومة الجنوبية والشعبية بإتجاه ماوية،وأما من جهه طيران التحالف العربي فهو يستهدف بين الحين والآخر تجمعات المليشيات وخاصة في مناطق العود بالإضافة إلى رصد أي تعزيزات قادمة للمليشيات الإيرانية واستهدافها وقد تمكن طيران التحالف من استهداف ثلاثة من القيادات الميدانية للمليشيا ".