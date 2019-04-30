إذاعة الغد المشرق FM تستعد لإطلاق دورتها الرمضانية

تستعد إذاعة الغد المشرق اف ام لإطلاق دورتها الرمضانية التي تتميز هذه السنة بباقة من البرامج الغنية والمتنوعة التي تحرص من خلالها الإذاعة على إرضاء أذواق مستمعيها ومراعاة التنوع الثقافي والاجتماعي في وطننا الحبيب.

عناوين الدورة الجديدة تمتاز بالتجدّد في مخاطبة المستمع وطريقة تقديم المواضيع والابتكار في الطرح بنبرة إعلامية راقية، وأسلوب شيق يجمع بين المعرفة والترفيه الهادف بما يتناسب مع روحانية الشهر الكريم.

محاور

حيث سيكون مستمعي إذاعة الغد المشرق على موعد برنامج محاور الذي يبث مرتان في الأسبوع، على مدى ساعة يتم فيها مناقشة العديد من القضايا المجتمعية الآنية في المحافظات المحررة، كقضايا النازحين وانتشار الصيدليات في ظل غياب الرقابة الصحية، كما سيتطرق البرنامج للدور الإيجابي لمواقع التواصل الإجتماعي، وتزايد أعداد السيارات في المدن وانعكاسات ذلك على الاقتصاد والحركة المرورية.

- أوراق مسافرة

برنامج أسبوعي عبارة عن خواطر إذاعية تسلط الضوء على الكثير من المواضيع المتعلقة بالحياة اليومية، إضافة إلى السلوكيات والظواهر الاجتماعية.

- من التراث الشعبي

برنامج أسبوعي يستعرض العديد من الفنون الشعبية والرقصات الفلكلورية في مختلف المحافظات علاوة إلى تسليط الضوء على الطقوس الرمضانية والعادات والتقاليد في مختلف المحافظات اليمنية.

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- صحة و عافية

ولربّات المنازل، ستقدم الإذاعة اليومي صحة وعافية والذي يستعرض أشهر الأطباق اليمنية الرمضانية في قالب حواري شيّق.

قطائف رمضانية

وهو برنامج ثقافي اجتماعي يتناول قضايا المجتمع بشكل قصصي من خلال تقديم قصة يومية تحمل الكثير من الدلالات الهادفة والنصائح الإرشادات التربوية والأسرية بالإشارة إلى التجارب الإنسانية والحث على التمسك بمكارم الأخلاق.

- هدرة لايف

بانوراما إذاعية منوعة تبث يوميا على مدى ساعة كاملة تتخللها مجموعة من الفقرات الخفيفة والطريفة والأخبار المتفرقة.

صايمين معاهم

جولة إذاعية عن طقوس وعادات وتقاليد الشهر الكريم في الوطن العربي

كما ستقدم الإذاعة العديد من البرامج الدينية والثقافية إضافة إلى المسلسلات. يذكر أن إذاعة الغد المشرق تبث إرسالها عبر التردد 90.90 ميجاهيرتز في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة.