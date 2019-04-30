32 مشروعاً قيد التنفيذ في المهرة بتمويل من البرنامج السعودي للتنمية والإعمار

ينفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة حاليا أكثر من (32) مشروعاً خدميا وتنمويا وتطويريا في مختلف القطاعات ضمن الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية للمهرة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، دعم البرنامج قطاع المشتقات النفطية (كهرباء - مستشفيات - مياه) في المديريات، وفي قطاع الصحة يجري العمل في تنفيذ مشاريع مركز الغسيل الكلوي، والعناية المركزة والعمليات وترميم مستشفى الغيضة المركزي، والمشروع الاستراتيجي المتمثل في مدينة الملك سلمان الطبية بالغيضة التي تحتوي على مستشفى عام من(300) سرير المرحلة الأولى، وفي قطاع التربية والتعليم بناء (8) مدارس مكونة من (12) فصل مع ملحقاتها ثلاث منها في مديرية الغيضة (نشطون وحي الإتصالات وحي الجامعة) وخمس مدارس في مديريات حوف ز حصوين وقشن وسيحوت والمسيلة، كما وزع البرنامج السعودي الكتاب المدرسي و(6000) كرسي مزدوج في المديريات و(12) حافلة مدرسية ، وتأهيل وصيانة (6) مدارس.

واهتم البرنامج السعودي بقطاع المياه كثيرة حيث يجري تنفيذ مشاريع منها حفر (21) بئرا ارتوازيا وتوزيع (15) صهريج ماء (بوز) على المديريات، وتأهيل مشروع مياه الغيضة على مرحلتين، وفي مجال الزراعة عزز البرنامج السعودي مكتب الزراعة بأربع حراثات مع توابعها، وإنشاء (12 ) بيتا زراعيا محميا لدعم المزارعين المتضررين الإعصار بالإضافة إلى مشروع زراعة القمح، وفي مجال المطارات و الموانئ تأهيل وتطوير ميناء نشطون ومطار الغيضة الدولي ومنفذ شحن ، وفي الثروة السمكية توزيع (100) قارب صيد مع توابعها للصيادين وإنشاء ستة مراكز لخفر السواحل وفي الجانب الأمني تأهيل وترميم ستة مراكز أمنية بالمديريات بالإضافة إلى تأهيل المعهد التقني بمدينة الغيضة.