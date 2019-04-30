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الجيش يزف بشارات النصر وسط اليمن بعد أيام من التعرض لانكسارات عسكرية

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عدن - ياسمين التهامي - حققت قوات الجيش اليمني اليوم الثلاثاء ، انتصارات عسكرية في محافظة البيضاء (وسط اليمن) بعد معارك عنيفة مع الانقلابيين الحوثيين.

ونقل مأرب برس عن المركز الاعلامي للقوات المسلحة قوله « ان عددا من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش الوطني في جبهة قانية بمحافظة البيضاء». 

وقال قائد اللواء ١٤٣ مشاه العميد الركن ذياب القبلي «إن مجاميع من مليشيات الحوثي الانقلابية حاولت-خلال الساعات الماضية- التسلل إلى مواقع الخدار ومخابئ القردعي في جبهة قانية؛ الا أن أبطال الجيش الوطني أفشلوا المحاولة اليائسة؛ وتمكنوا من قتل وجرح العديد من العناصر المهاجمة وأجبروا من تبقى منها على الفرار».

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وأضاف القبلي «أن العديد من جثث المليشيات الحوثية لا تزال مرمية في الشعاب؛ فيما تمكن أبطال الجيش من أسر عناصر حوثية، واستعادة كميات من الذخائر والأسلحة».

ولفت إلى المعنويات العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش الوطني.. مؤكداً جهوزيتهم الكاملة لاستكمال تحرير ماتبقى من منطقة قانية ومحافظة البيضاء بالكامل من قبضة مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.

ويأتي هذا التقدم للقوات الحكومية بعد ايام شهدت انكسارات في جبهات بمحافظة البيضاء ابرزها جبهة ذي ناعم وتوغل الحوثيين باتجاه مديرية الزاهر .

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