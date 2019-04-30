شكرا لقرائتكم خبر عن طلب الامير محمد بن سلمان يواجه بالرفض وولي العهد يتراجع عن صفقة المليارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت تقارير صحفية بريطانية إن طلب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، قوبل بالرفض، ما جعله يتراجع عما وصف بـ”صفقة المليارات”.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تقريرا حول تراجع ولي العهد السعودي عن فكرة شراء نادي “مانشستر يونايتد” الإنجليزي، التي سبق وأشارت إليها تقارير سابقة خلال الشهور الماضية.

وزعمت الصحيفة البريطانية أن الأمير محمد بن سلمان، أنهى أي اهتمام بشراء نادي مانشستر يونايتد، بعدما أعلنت إدارة النادي الإنجليزي، رفضها فكرة بيعه على الإطلاق.

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وأشارت “ذا صن” إلى أن عائلة “غلايزر” الأمريكية، المالكة لنادي مانشستر يونايتد، أعلمت جهات سعودية، بأنها لا تفكر حاليا في بيع النادي، أو حتى إيجاد شريك يستحوذ على جزء من قيمة النادي البريطاني العريق.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن ممثلين عن محمد بن سلمان، التقوا مسؤولين من مانشستر يونايتد في مراكش في 24 فبراير/شباط 2019، لدفع المفاوضات الخاصة بشراء النادي قدما، لكن طلبهم قوبل بالرفض أيضا.

لكن أشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه يبدو من غير الواضح حتى الآن، إذا ما كان المسؤولين السعوديين سيستمروا في ضغوطهم من أجل الاستحواذ على النادي الإنجليزي العريق أم لا، خاصة وأن عائلة غلايزر أعلنت في أكثر من مرة رفضها، لكن مع زيارة مسؤوليها المتكرر للعاصمة الرياض، يمكن أن تؤت تلك الضغوط ثمارها.