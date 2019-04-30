شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : البركاني يكسر حاجز الذل والهوان لدى الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويتقدم بطلب رسمي للقيادة السعودية باسم البرلمان والشعب اليمني ...شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتهى قبل قليل اجتماع ضم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وأعضاء المجلس.

ونقل "نيوز لاين" عن مصادر برلمانية أن اللقاء كان إيجابيا وألقى فيه الشيخ سلطان البركاني كلمة قوية استعرض فيها مستجدات الأحداث، كما تحدث فيها عن معاناة اليمنيين في السعودية، نتيجة الإجراءات الاخيرة التي اتخذتها المملكة بشأن العمالة الأجنبية.

وذكرت المصادر ان البركاني وأعضاء البرلمان سلموا ولي العهد السعودي طلبا رسميا باستثناء اليمنيين من اجراءات رسوم الإقامة المعتمدة في السعودية مؤخراً، وقد رد عليهم الأمير محمد بن سلمان بقوله "سنعمل على ما يرضيكم ويسركم".

وحسب برلماني يمني فان الرسالة كسرت حاجز الذل والهوان الذي رافق الرئيس هادي والجنرال الاحمر وعدم قدرتهم على طرح مشكلة المغتربين اليمنين بهذه القوة التي طرحت بالرسالة الرسمية او من خلال رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني

