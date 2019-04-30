برلماني يمني يكشف عن نتائج لقاء أعضاء البرلمان اليمني بولي عهد السعودية بشأن المغتربين

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عدن - ياسمين التهامي - كشف برلماني يمني عما دار في لقاء البرلمانيين اليمنيين مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان حول الأوضاع في اليمن وخاصة قضية المغتربين اليمنيين في المملكة.



وقال النائب محمد الحزمي بمنشور في صفحته على فيسبوك رصده رأي اليمن "تمحور لقاء مجلس النواب اليوم بولي العهد السعودي حول الاوضاع اليمنية وخاصة قضية المغتربين حيث تضمنت كلمة رئيس المجلس مناشدة بإسم كل مواطن يمني لخادم الحرمين الشريفين باستثناء اليمنيين من الاجراءات الاخيرة الخاصة بالعمالة الأجنبية".



وأضاف الحزمي " في نهاية الكلمة تم تسليم رسالة باسم مجلس النواب لولي العهد ومن خلاله للملك سلمان بهذا الخصوص".



وأشار البرلماني الحزمي الى ان ولي العهد السعودي القى كلمة قال فيها :سنعمل على ما يرضيكم ويسركم.



وتأثر المغتربون اليمنيون في المملكة نتيجة قرارات ب "سعودة"المهن واستهدفت مهنا مختلفة وقطاعات كثيرة، حيث ناشد المغتربون اليمنيون استثناءهم نظرا للوضع الحالي في البلد الذي يشهد حربا تقوده الرياض ضد الحوثيين.



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