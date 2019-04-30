شكرا لقرائتكم خبر عن الادارة الامريكية تسعد لاعلان واحد من أخطر القرارات التي ستقلب المنطقة وتستهدف الاخوان المسلمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا”.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن البيت الأبيض أصدر تعليماته للأمن القومي والدبلوماسيين لإيجاد طريقة لفرض عقوبات على الجماعة بعد زيارة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في التاسع من الشهر الجاري.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن سارة ساندرز السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض اعترفت في بيان لها بأن الإدارة تعمل على تعيين الإخوان المسلمين كإرهابيين.

وقالت ساندرز: “تشاور الرئيس مع فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية”.

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وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي حث ترامب على اتخاذ هذه الخطوة والانضمام إلى مصر في وصف الجماعة باعتبارها “منظمة إرهابية”، مشيرة إلى أن هذا سيؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية عليها وعل أفرادها وحظر سفرهم.

وبحسب الصحيفة، فإن ترامب تفاعل بإيجابية مع دعوة السيسي واعتبرها منطقية، حتى أن بعض مساعديه اعتبروا ذلك “التزاما تجاه تلك القضية”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأمر أثار جدلا داخل الإدارة، مشيرة إلى أن اجتماعا عقد الأسبوع الماضي لمحددي السياسات من مختلف الإدارات بما في ذلك مجلس الأمن القومي، .

حيث أيد ذلك جون بولتون مسؤول المجلس، ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، فيما عارضه البنتاغون وموظفو الأمن القومي ومحامون حكوميون ودبلوماسيون لأسباب قانونية وسياسية.