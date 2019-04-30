شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان هام وعاجل من البنك المركزي اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي اليمني بمركزه الرئيس بالعاصمة عدن عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة (22)وبمبلغ 39.5 مليون دولار وبسعر صرف 440 ريال وذلك لتغطية طلبات أستيراد السلع الأساسية المقدمة من جميع البنوك التجارية والإسلامية في جميع محافظات الجمهورية اليمينة . وفي البيان الذي أصدره البنك المركزي اليمني ونشر على صفحته بالفيس وقناة التليجرام أهاب البنك المركزي بجميع البنوك التجارية و الإسلامية التي وصلت الموافقة لاعتمادات عملائها بسرعة التوجه إلى البنك المركزي اليمني لاستكمال الإجراءات وتوريد 30% من قيمة الاعتماد بالريال اليمني وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغهم بالموافقة مالم سيتم فرض توريد 100% من قيمة الاعتماد وتعليق اعتمادات جميع المتخلفين مستقبلا. هذا وكان البنك المركزي اليمني بمركزه بالعاصمة المؤقتة عدن قد أجرى سلسلة معالجات أقتصادية مؤخرا وضعتها قيادة البنك للسيطرة على سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى بهدف وقف عمليات التلاعب بالعملة والتي كان يقوم بها عدد من الصيارفة بالسوق السوداء وأدت إلى المضاربة بسعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة وتدهور خلالها سعر الريال اليمني مما أثقل كاهل المواطنين.



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