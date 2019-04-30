عرض لنتائج دراسة أسباب تدني مخرجات التعليم الأساسي بالمهرة

أكد الشيخ صالح بن عليان وكيل محافظة المهرة المشرف على التعليم بالمحافظة على أهمية الدراسات الميدانية والبحوث العلمية في مساندة السلطة المحلية على كشف الأسباب والمعالجات لأي مشكلة من مشاكل المجتمع.

موضحاً أن دراسة واقع التعليم في المهرة والبحث عن أسباب تدني مخرجاته هي خطوة صحية تضع قيادة التربية والسلطة المحلية في الإتجاه الصحيح لمعرفة السبب ومعالجته بطريقة علمية .

جاء ذلك افتتاحه صباح اليوم بقاعة ديوان المحافظة لجلسة العرض الخاصة بنتائج الدراسة التحليلية لأسباب تدني مخرجات التعليم الأساسي بالمهرة والتي نظمها وأشرف عليها المركز الإستشاري للدراسات والبحوث بالمحافظة .

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وفي جلسة العرض التي حضرها وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل المناضل محمد صداعي علي ومديرعام البحوث والتدريب الأستاذ محمد شملان ومدير عام التربية والتعليم بالمهرة الأستاذ سمير مبخوت هراش ومدراء التربية بالمديريات وعدد من الأكاديميين والباحثين المقدمين لهذه الدراسة .

عرض الباحثون اهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة على شكل نقاط مختصرة كان في مقدمتها غياب وسائل المرح في وسائل التعليم وخاصة في الصفوف الأساسية الاولى بالإضافة إلى قلة الكادر المختص في التعليم الأساسي وانتشار ظاهرة الغش وكثافة التلاميذ في الصف الواحد وضعف دور ووعي الأسرة وضعف الرقابة والمحاسبة والوساطات وغيرها الكثير من أسباب تدني مخرجات التعليم الأساسي .

وأكد الحاضرون على أهمية هذه الدراسة النموذجيه وضروة وضع الدراسات والحلول العاجلة والإستراتيجية لمعالجة كل هذه الأسباب ولمامن شأنه النهوض بأهم أساسيات العملية التعليمية .