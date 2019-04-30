مسؤول يكشف الدولة الخليجية التي أدخلت الحوثيين صنعاء

كشف مسؤول يمني عن دولة خليجية قامت أو سهلت بادخال مليشيا الحوثي الى صنعاء.

وقال وكيل وزارة الاعلام نجيب غلاب أن تدخلات قطر في اليمن هي من أهم العوامل التي أوصلت الحوثيين إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضاف غلاب في تغريده بتوتر" قطر بذلت جهود كبيرة في هذا الاطار ماجعلها الذراع الايراني في اليمن لخدمة المشروع الحوثي".

واشار غلاب الى ان الافلام الوثائقية التي انتجتها قناة الجزيرة القطرية ماهي الا دلائل على انها مع مشروع ايران في اليمن.

واختتم غلاب بالقول "مواجهة وظيفة قطر كخنجر في اليمن لابد ان يتم إعلانها بكثافة".