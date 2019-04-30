"الوزراء السعودي" يشدد على بيان الرباعية حول اليمن

شدد مجلس الوزراء السعودي على البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الرباعية الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن لبحث مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية وسبل دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن. وكان اجتماع الرباعية قد أكد على ضرورة تنفيذ مليشيا الحوثي للاتفاق الخاص بشأن الانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها. وترفض المليشيا، حتى اليوم تنفيذ القرار إضافة إلى رفضها الالتزام بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار. Advertisements إلى ذلك، جدد المجلس رفض المملكة التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة. وأضاف المجلس أنه يرفض كل ما من شأنه المساس بسيادة وأمن واستقرار البحرين. وعبر المجلس عن تطلع المملكة إلى علاقات متينة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقتين.

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