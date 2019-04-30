السعودية تعلن عن دعم جديد لقوات النخبة الحضرمية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم جديد لقوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية.
وجاء هذا الدعم بعد أيام من عرض عسكري مُهيب، لوحدات وألوية قوات النخبة الحضرمية في مدينة المكلا، بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت.
ويأتي هذا الدعم الجديد من التحالف العربي ممثل بالمملكة العربية السعودية عبارة عن سيارات ومدرعات على متن أكثر من 20 قاطرة خرجت من المنفذ يومنا هذا 30 أبريل 2019 متجهة الى مدينة المكلا .
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