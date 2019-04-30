أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

وصول 5 آلاف طن مازوت من مصافي عدن للمكلا
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مناقشة أسماء المرشحين للتكريم خلال الاحتفال بيوم المعلم بحضرموت
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مصرع 3 من قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة العود شمال الضالع
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البحسني في حفل تدشين جسر حجر المعلق: الدولة تعتز بمثل أبناء هذه المديرية
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