أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 26 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 30 إبريل 2019م، وهي كالتالي: وصول 5 آلاف طن مازوت من مصافي عدن للمكلا

https://www.alyamanalaraby. com/383787 مناقشة أسماء المرشحين للتكريم خلال الاحتفال بيوم المعلم بحضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/383790 الإعلان عن المسابقة السنوية لمركز حضرموت للدراسات التاريخية

https://www.alyamanalaraby. com/383791 تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

https://www.alyamanalaraby. com/383792 مصرع 3 من قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة العود شمال الضالع

https://www.alyamanalaraby. com/383797 مليشيا الحوثي تنهب 140 شاحنة إغاثية بعد اتفاق جنيف

https://www.alyamanalaraby. com/383800 مليشيا الحوثي تفرض حارس قضائي على مستشفى بصنعاء وتحتل 6 مستشفيات

https://www.alyamanalaraby. com/383805 السعودية تدعو مجلس الأمن إلى إدراج مليشيا الحوثي بقائمة الإرهاب

https://www.alyamanalaraby. com/383809 أمير سعودي يوضح للحضارم ماذا يعني بالطريقة الحضرمية بعد غضبهم على تويتر

https://www.alyamanalaraby. com/383824 شاهد.. محافظ حضرموت يدشن رسميا مشروع جسر المعابر المعلق بمديرية حجر

https://www.alyamanalaraby. com/383828 Advertisements عاجل.. مقاتلات التحالف تغر على مواقع وتجمعات للمليشيا غرب صرواح

https://www.alyamanalaraby. com/383829 مناقشة استعدادات مديرية تريم بحضرموت لشهر رمضان

https://www.alyamanalaraby. com/383836 الشادلي لــ" الخليج 365": حجر مقبلة على مشروعات تنموية وحيوية

https://www.alyamanalaraby. com/383853 الإمارات تدشن مشروع مياه القطابا في الساحل الغربي

https://www.alyamanalaraby. com/383854 البحسني يفتتح مشروع إنارة الشارع العام بمنطقة بروم

https://www.alyamanalaraby. com/383858 أزمات وقود وغذاء في وادي حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/383859 البحسني في حفل تدشين جسر حجر المعلق: الدولة تعتز بمثل أبناء هذه المديرية

https://www.alyamanalaraby. com/383864 قوات الجيش تحرز تقدماً جديداً في البيضاء وتأسر 5 من عناصر المليشيا

https://www.alyamanalaraby. com/383870 كاتب يتحدث عن تاريخ السعودية.. ماذا قال؟

https://www.alyamanalaraby. com/383880 اليمن بيد البغدادي حقيقة أم وهم.. صورة

https://www.alyamanalaraby. com/383883

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