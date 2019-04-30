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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 26 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 30 إبريل 2019م، وهي كالتالي: 

وصول 5 آلاف طن مازوت من مصافي عدن للمكلا
https://www.alyamanalaraby.com/383787

مناقشة أسماء المرشحين للتكريم خلال الاحتفال بيوم المعلم بحضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/383790

الإعلان عن المسابقة السنوية لمركز حضرموت للدراسات التاريخية
https://www.alyamanalaraby.com/383791

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم
https://www.alyamanalaraby.com/383792

مصرع 3 من قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة العود شمال الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/383797

مليشيا الحوثي تنهب 140 شاحنة إغاثية بعد اتفاق جنيف
https://www.alyamanalaraby.com/383800

مليشيا الحوثي تفرض حارس قضائي على مستشفى بصنعاء وتحتل 6 مستشفيات
https://www.alyamanalaraby.com/383805

تدعو مجلس الأمن إلى إدراج مليشيا الحوثي بقائمة الإرهاب
https://www.alyamanalaraby.com/383809

أمير سعودي يوضح للحضارم ماذا يعني بالطريقة الحضرمية بعد غضبهم على تويتر
https://www.alyamanalaraby.com/383824

شاهد.. محافظ حضرموت يدشن رسميا مشروع جسر المعابر المعلق بمديرية حجر
https://www.alyamanalaraby.com/383828

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عاجل.. مقاتلات التحالف تغر على مواقع وتجمعات للمليشيا غرب صرواح
https://www.alyamanalaraby.com/383829

مناقشة استعدادات مديرية تريم بحضرموت لشهر رمضان
https://www.alyamanalaraby.com/383836

الشادلي لــ" الخليج 365": حجر مقبلة على مشروعات تنموية وحيوية
https://www.alyamanalaraby.com/383853

الإمارات تدشن مشروع مياه القطابا في الساحل الغربي
https://www.alyamanalaraby.com/383854

البحسني يفتتح مشروع إنارة الشارع العام بمنطقة بروم
https://www.alyamanalaraby.com/383858

أزمات وقود وغذاء في وادي حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/383859

البحسني في حفل تدشين جسر حجر المعلق: الدولة تعتز بمثل أبناء هذه المديرية
https://www.alyamanalaraby.com/383864

قوات الجيش تحرز تقدماً جديداً في البيضاء وتأسر 5 من عناصر المليشيا
https://www.alyamanalaraby.com/383870

كاتب يتحدث عن تاريخ السعودية.. ماذا قال؟
https://www.alyamanalaraby.com/383880

اليمن بيد البغدادي حقيقة أم وهم.. صورة
https://www.alyamanalaraby.com/383883

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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