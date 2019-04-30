فهد الشليمي: كيف مر الحوثي من محافظتي إب وتعز وصولاً إلى تخوم الضالع

بثت قناة الغد المشرق مساء الاثنين حلقة حوارية من برنامج "خط أحمر "استضاف خلالها عبدالله إسماعيل معد ومقدّم البرنامج كل من المحلل السياسي والعسكري فهد الشليمي والعقيد الركن يحيى ابو حاتم واللواء محمد الشهاوي مستشار كليّة القادة والاركان في مصر .

حلقة الإشبوع خصصت لقراءة التطورات العسكرية الأخيرة في المناطق الشمالية المتاخمة للضالع ومحاولات المليشيات الحوثية التسلل إلى الجنوب .

العقيد يحيى ابو حاتم بيّن الأهداف التي اراد الحوثي الوصول إليها من خلال محاولاته الاخيرة الوصول للضالع وهي :

_ تخفيف الضغط في جبهات صعدة

_ سحب المقاتلين التابعين للمقاومة من الساحل الغربي

_ تسجيل انتصار معنوي .

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وأكّد أبو حاتم إن اي من هذه الأهداف لم تتحقق بفضل استبسال المقاومين في الضالع الذين كبّدوا الحوثيين خسائر فادحة .

اللواء محمد الشهاوي قال إن الضالع تمثّل في العلم العسكري ثقلا عسكريا واستراتيجيا لاسباب عدّة بينها العقيدة العسكرية الوطنية والتاريخ المقاوم وكذا انخراط العديد من ابنائها في المؤسسات العسكرية وتلقيهم تدريبات جيدة ..

من جانبه استعرب الدكتور فهد الشليمي وصول القوات الحوثية إلى تخوم الضالع دون ان يعرقل سيرها أحد في محافظتي تعز وإب حيث توجد قوات عسكرية تابعة لحزب الإصلاح .

وتابع الشليمي أستغرب من انشغال بعض أطراف الشرعية بقضايا ثانوية وعدم التركيز على العدو حتى إننا لم نعد نسمع حديثا عن تحرير صنعاء من الإنقلابيين .

وأكّد الشليمي أنه لا مجال أمام الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي لتحقيق انتصار عسكري نوعي إلّا بالتنسيق مع المجلس الانتقالي وتناسي الخلافات الثانوية والتركيز على العدو الحوثي الذي تمادى في معاداته لليمنيين والشعوب العربية عموما .