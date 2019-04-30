اليمن بيد البغدادي حقيقة أم وهم.. صورة

ظهر زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي يوم الاثنين للمرة الأولى منذ 5 سنوات في مقطع فيديو دعائي نشره التنظيم عبر قنواته على تطبيق "تيليغرام".

وفي الفيديو الذي يحمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين"، ظهر البغدادي مفترشا الأرض بجانب آخرين أخفوا وجوههم لمدة 18 دقيقة، كما ظهر زعيم التنظيم بلحية طويلة بيضاء مخضوبة أطرافها بالحناء، واضعا منديلا أسود على رأسه.

واللافت للانتباه في الفيديو، الذي قيل إنه سجل في وقت سابق من شهر أبريل 2019، ظهور شخص في نهايته وهو يعرض ملفات تتضمن الدول والأماكن التي يضع فيها "داعش" موطئ قدم.

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وتشمل قائمة الدول والأماكن التي وردت في مقطع الفيديو وعددها 12، العراق، سوريا، خراسان، غرب إفريقيا، سيناء، ليبيا، الصومال، اليمن، وسط إفريقيا، القوقاز، تونس، وتركيا.

وكانت المرة الأخيرة التي ظهر فيها البغدادي في عام 2014، بعد أن تمكن تنظيم "داعش" آنذاك من السيطرة على مناطق شاسعة في العراق وسوريا.

وألقى البغدادي وقتها خطبة في المسجد النوري في الموصل، كما نشرت عدة تسجيلات صوتية أعلن "داعش" أنها للبغدادي، بينما وردت أنباء متضاربة عن حالته ومصيره، ورجحت تقارير مقتله أو إصابته بجروح خطيرة.