البحسني في حفل تدشين جسر حجر المعلق: الدولة تعتز بمثل أبناء هذه المديرية

دشن محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، بمعية مدير عام مديرية حجر المحامي انور محمد الشادلي، صباح اليوم الأربعاء الـ30 من إبريل، 2019 مشروع الجسر المعلق بمنطقة المعابر بمديرية حجر غربي المكلا عاصمة إقليم حضرموت.

وأستقبل أبناء مديرية حجر محافظ حضرموت برقصات شعبية وتراثية، ترحيبا بقدومه لتدشين هذا المشروع الذي يعد حدثا ومعلما تاريخيا في تاريخ المديرية.

وانطلقت فعاليات الإحتفال بآيات من الذكر الحكيم، عقبتها قصائد حماسية أعرب فيها الشعار عن شكرهم وامتنانهم للسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالسيد المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية على هذا المشروع العظيم.

وأشاد محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، في كلمة له بالتضحيات التي سطرها أبناء ومناضلي مديرية حجر على مر التاريخ.

وقال السيد المحافظ، إن مديرية حجر عانت ولفترة طويلة من الإنقطاع والتعطل وتدفق السيول بفعل الأمطار، التي تتسبب بتعطيل مشاغل المواطن وإعاقته عن السفر وتلقي العلاج.

وأضاف السيد المحافظ، اليوم بات الإنقطاع بفعل الأمطار والسيول من الماضي، فهنيئا لأبناء حجر الصبورين على هذا المشروع الحيوي الذي سيكون معلما تاريخيا في المستقبل.

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وأكد محافظ حضرموت في سياق كلمته، أن المديرية ستشهد مشروعات تنموية تشمل جسورا أخرى، ومشروعات خاصة بالكهرباء وغيرها.

واعرب محافظ حضرموت عن شكره للجموع الكبيرة من شخصيات إجتماعية وكوادر ومثقفين من أبناء المديرية على حضورهم .. مشيرا إلى أن هذا يدل على صدق أبناء المديرية وفرحتهم الغامرة بهذا المشروع.

وفي ختام كلمته، أهاب محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، بجميع المواطنين للإلتفاف حول الأجهزة الأمنية والتصدي للإرهاب ونبذه بجميع أشكاله .. مضيفا أن الدولة تفخر وتعتز بأبناء مثل هذه المناطق، وهي تستحق أن تكون محل إهتمام نظيرا لتضحياتها وملاحمها البطولية.

من جانبه، عبر مدير عام مديرية حجر المحامي أنور محمد الشادلي، عن شكره لمحافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، نيابة عن أبناء المديرية على إنجاح هذا المشروع الحيوي الذي سينقل الحياة في المديرية، نقلة نوعية تخفف معاناة جسيمة لا يدركها إلا مجتازي الوادي في مواسم الأمطار.

تخللت الحفل رقصات فرائحية أدتها فتيات مديرية ميفع حجر، بمناسبة تدشين جسر المعابر المعلق لعكس الفرحة والبهجة التي تحتفل بها المديرية.

حضر التدشين جمع غفير من المواطنين، وعدد من القيادات العسكرية والشخصيات الإجتماعية من أبناء المديرية والمناطق المجاورة.