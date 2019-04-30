أزمات وقود وغذاء في وادي حضرموت

تشهد مديريات وادي حضرموت أزمات خانقة، في الوقود والغاز، إلى جانب أرتفاع أسعار السلع الغذائية . وتأتي هذه الأزمات في إطار مسلسل التجويع وحرب الخدمات من قبل سلطة وادي حضرموت مع اقتراب شهر رمضان الفضيل. ويعاني المواطنون في السوق السوداء أشد المعاناة في الوقت الذي تنتعش فيها الأسواق السوداء .

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