الشادلي لــ" اليمن العربي": حجر مقبلة على مشروعات تنموية وحيوية

أكد مدير عام مديرية حجر المحامي أنور محمد الشادلي، أن المديرية مقبلة على سلسلة من المشروعات التنموية والحيوية ستشهدها في الأيام المقبلة، وجاء ذلك بمناسبة تدشين مشروع جسر المعابر المعلق صباح اليوم الأربعاء الـ30 من إبريل.

وقال الشادلي في تصريح خاص 'لليمن العربي'، إن مديرية حجر ستشهد مشروعات خاصة بالتربية، والصحة، وبمنظومة الكهرباء، إضافة إلى سفلتت وتعبيد طريق الصدارة شرقي منطقة الجول عاصمة المديرية.

وأضاف الشادلي، أن مشروع ربط مديرية حجر بشبكة الهاتف النقالة 'يمن موبايل' مستمر منذ العام المنصرم، وسبب التأخير في المشروع يعود إلى إرسال البرج من قبل الجهات المنفذة .. مشيرا إلى أن العمل سيستأنف بعد شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير عام مديرية حجر المحامي أنور محمد الشادلي، في سياق حديثه 'لليمن العربي' أن تدشين جسر المعابر المعلق إنجاز كبير في الوقت الراهن، لا سيما أن البلاد في وضع استثنائي ولم يتم تنفيذ مثل هذا المشروع حتى في أوج الدولة.