شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جديد للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية ..."الخليج 365" ينشر اخر تحديث لاسعار الصرف صباح اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أول تحديث لأسعار العملات الأجنبية، أمام الريال اليمني لدى صيارفة السوداء ومضاربي العملة اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2019م. الدولار شراء 529 إلى 532 البيع 536 ريال. السعودي شراء 139 إلى 140,5 البيع 142 ريال. Advertisements سعر البنك المحدد في الأسواق المحلية. الدولار شراء 502 ريال البيع 506 ريال. السعودي شراء 132 ريال البيع 133 ريال. الأسعار غير ثابتة وتختلف كل لحظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انهيار جديد للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية ..."الخليج 365" ينشر اخر تحديث لاسعار الصرف صباح اليوم الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.