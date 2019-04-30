شكرا لقرائتكم خبر عن صباح اليوم في مطار عدن ...سبب غريب يتسبب بإنزال وزير النقل من طائرة تابعة لبلقيس(تفاصيل خاصة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تم انزال المسافرين من على متن طائرة تتبع شركة بلقيس المتجهة الى الاردن صباح اليوم. وقال مسافرون : تم انزالنا من الطائرة صباح اليوم وبرفقة وزير النقل الجبواني بسبب ان عطب اصاب اطار الطائرة(بنشر). واضافوا:انتظرنا طويلا في الطائرة الا ان تم اخبارنا بان اطار الطائرة سياتي من السودان ويجب علينا النزول من الطائرة.

كريتر سكاي



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