شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة عن طلبها الخلع: جوزي خاني مع والدتي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت امرأة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها؛ وذلك بعد اكتشافها وجود علاقة آثمة بين زوجها ووالدتها.

وعن التفاصيل، قالت الزوجة في دعوتها: ” مكنتش فاهمة هي ليه مصممة أوي بأني أتجوزه.. كان أكبر مني في السن بحوالي 8 سنين، مكنتش شاكة في أي حاجة ” .

وأوضحت الزوجة أن والدتها بدأت تتصرف بطريقة أثارت الغرابة بداخلها تجاه تصرفاتها مع عريسها: ” كنت حاسة إنها بتقرب منه.. مجاش في بالي أي حاجة، وقولت أكيد لأ أنا بيتهيأ لي ” .

Advertisements

كما لاحظت الزوجة تكرار مكالمات والدتها لزوجها، وإصرار زيارتها خلال وجوده في المنزل: ” كنت كل ما أشتكي منه في حاجة.. بتدافع عنه بطريقة غريبة ومكنتش عاوزة أصدق أي حاجة في خيالي ” .

وعن اكتشافها الخيانة، قالت الزوجة أن والدتها اتصلت بها وطلبت منها النزول لمقابلة شقيقها لأخذ منه بعض الأشياء، حيث كان زوجها موجودا في المنزل، فاستأذنت منه بالنزول فوافقها.

وأضافت: ” نزلت فعلًا عشان أقابل أخويا.. وأنا في الطريق اكتشفت إني نسيت حاجات كان سايبها عندي فقلت أرجع عشان ادهاله.. ولما رجعت الشقة لقيت والدتي موجودة في الشقة عندي وقاعدة بملابس مثيرة مع جوزي ” .

وقامت الزوجة برفع دعوى خلع بمحكمة أسرة الكيت كات، للتخلص من هذه الزيجة، وذلك بعد أشهر قليلة من الزواج.