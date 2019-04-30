السعودية تدعو مجلس الأمن إلى إدراج مليشيا الحوثي بقائمة الإرهاب

في كلمتها في جلسة مجلس الأمن الدولي، دعت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو إدراج ميليشيا الحوثي الانقلابية ضمن قوائم الإرهاب الدولية.

وطالبت المملكة في كلمتها في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت بمقر المجلس بنيويورك حول (الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية) والتي القاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي ،مجلس الأمن بأن يتحلى بالجرأة والشجاعة لتسمية الأطراف المعرقلة لعملية السلام في اليمن وأولها إيران التي ما زالت ماضية في تزويد الحوثيين بالسلاح في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2140.

واكد المعلمي حرص المملكة العربية السعودية على أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصةً القرار رقم 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتنفيذ اتفاقية ستوكهولم باعتبارها خطوة أولى نحو الحل السياسي الشامل.

وأشار الى ان ايران ما زالت تواصل نهجها التوسعي الاستفزازي في الشرق الاوسط بدءاً بدعمها مشاركة حزب الله اللبناني الإرهابي في القتال في سوريا وانتهاءً بدعمها للمليشيا الحوثية في اليمن التي ما زالت تتلكأ في تنفيذ اتفاقيات ستوكهولم.

وأشاد المعلمي بدور الولايات المتحدة الأمريكية حول تصنيفها للحرس الثوري الإيراني ولحزب الله باعتبارهما منظمتين إرهابيتين، وكذلك القرار البريطاني بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية..داعياً مجلس الأمن لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو إدراج هاتين الجهتين وكذلك ميليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية.