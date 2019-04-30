مليشيا الحوثي تفرض حارس قضائي على مستشفى بصنعاء وتحتل 6 مستشفيات

فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية ما أسمته بالحارس القضائي على مستشفى جامعة العلوم والتكنلوجيا بصنعاء.

وقالت مصادر مطلعة ان ميليشيا الحوثي طردت ثلاثة مدراء مستشفيات الأم والأهلي، والألماني الحديث، وسيبلاس بصنعاء .

وأضافت المصادر ان مليشيات الحوثي فرضت ما يسمى بـ"الحارس القضائي" في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا" أكبر مستشفى أهلي في اليمن"، في خطوة تهدف للاستيلاء على جزء كبير من عمليات المستشفى وايراداته

وأكدت المصادر ان ميليشيا الحوثي استولت مؤخراً، على ستة من كبريات المستشفيات الأهلية في العاصمة صنعاء وهي "مستشفى الأم، والمستشفى الأهلي، ومستشفى جامعة العلوم، والمستشفى الالماني الحديث، ومستشفى سيبلاس، والمستشفى المغربي".

وكانت تقارير اقتصادية تحدثت في وقت سابق، أن 60% من شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص غادرت خارج البلد، بسبب التضييق والابتزاز المُمارس ضد رؤوس الأموال في الداخل اليمني من قبل ميليشيا الحوثي .