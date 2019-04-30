شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: لحظة تقشعر لها الأبدان..أسد يلتهم ذراع مدربه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة مروعة، انقض أسد على مدربه أثناء عرض سيرك في أوكرانيا وسط الجملهير.

وغرس الأسد أنيابه ومخالبه في ذراع مدربه وهو ” حمادة كوتا ” عارض مسرحي ومدرب أسود شهير في أوروبا، أثناء العرض بعدما هجم عليه، ثم عاد إلى القفص على الفور.

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ويقول المدرب: ” من حسن حظي أنه لم يصبني في رقبتي ” ،موضحا أن الأسود كانت مشوشة بعد انتقالها للسيرك فورًا في فترة وجيزة من وصولها لمدينة لوجانسك شرق أوكرانيا، ولم تأخذ وقتًا كافيًا للإندماج مع المكان.