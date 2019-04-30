شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: قوات الجيش تعلن قبل قليل القبض على القائد الاول للمليشيات بعملية نوعية.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ميدانية أن قائد حملة ميليشيا الحوثي، في مناطق شمالي الضالع، وسط اليمن، وقع أسيراً بيد قوات الحزام الأمني.

وأفادت المصادر "أن قوات الحزام الأمني أسرت القائد الميداني لميليشيا الحوثي، خلال معارك الساعات الماضية، مضيفاً أنها تعامله معاملة أسير حرب".

وكانت استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، أثناء ما كانت متوجهة إلى محافظة الضالع وسط اليمن.

وأفاد مصدر محلي أن طيران التحالف دمر تعزيزات للحوثيين على الطريق الرابط بين مدينتي ذمار ويريم، كانت في طريقها من صنعاء إلى مناطق المواجهات شمالي الضالع.

Advertisements

في حين صدت قوات المقاومة الجنوبية هجوماً للميليشيا الحوثية، استهدف مواقعها في جبل حصن شداد شمالي مريس.

وأفادت أن عدد قتلى الميليشيات الحوثية بلغ نحو 48 سقطوا في المواجهات، خلال اليومين الماضيين، في جبهات العود وحمك ومريس والأزارق.

وأشارت الإحصائية إلى تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية الثقيلة منها دبابات وناقلات جند تابعة للميليشيا.