شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع.. مليشيا الحوثي تحرز تقدماً جديداً وتسيطر على جبل استراتيجي بإتجاه الجنوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر ميدانية اليوم الاثنين ، باحراز المليشيات الحوثية تقدما جديدا في محافظة الضالع )جنوبي اليمن(. وقالت مصادر ان مليشيات الحوثي سيطرت على قمة جبل المشمر ، بمنطقة حلحال شمال غربي الازارق بالضالع . Advertisements وبحسب المصادر فان الجبل خال من اي تواجد لقوات المقاومة الجنوبية وهو ماسهل سيطرة المليشيات عليه . وناشد الاهالي في المنطقة الجيش والمقاومة الجنوبية والتحالف نصرتهم لطرد الحوثيين الغزاة. يأتي هذا التطور بحسب المصادر ، بعد تقدم للجيش والمقاومة في اطراف الازارق بالضالع وسيطرتهم على مواقع في وادي باهر بماوية ودحر للمليشيات من اتجاه منطقتي – عهامة شوكان الواقعتان اطراف مديريات)الازارق بالضالع ماوية المسيمير بلحج( .

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