شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات اصدرها من لندن ...الحضارم يجبرون امير سعودي على الاعتذار والتوضيح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح الأمير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد الإنجليزي، المقصود بالطريقة الحضرمية التي صعد بها فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الأمير عبر حسابه في ” تويتر”: ” لإخواني وأحبائي الحضارم، حينما أقول الطريقة الحضرمية فإني أعني أمرين، الأول ” لا يُلعب عليهم في الفلوس”، والثاني أنهم يحققون بأموال أقل ما يُحققه غيرهم بأموال أكثر ” .

وكان الأمير قد أكد في تصريحات أن التأهل جاء بعد جهد كبير والفضل في ذلك لدعاء الأحبة، والمنافسة في التشامبيون قويه جداً.

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وأضاف أن ما يميزنا في هذا الموسم أننا حققنا الصعود بأقل التكاليف، فيعد فريقنا يعد أقل الفرق إنفاقاً بين الأندية المنافسة، وحققنا الصعود على الطريقة ” الحضرمية ” .

المشهد اليمني