مليشيا الحوثي تنهب 140 شاحنة إغاثية بعد اتفاق جنيف

كشف وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبد الرقيب فتح عن نهب مليشيا الحوثي الانقلابية خلال الخمسة الاشهر الاخيرة اكثر من 140 شاحنة محملة بمواد اغاثية مقدمة لليمن.
وقال وزير الادارة المحلية في منشور له على حسابه الرسمي في الفيسبوك رصده “سبتمبر نت” ان مليشيا الحوثي منذ توقيع اتفاق ستوكهولم تنهب اكثر من مائة وأربعين شاحنة اغاثية.
وبحسب الوزير فتح فإن الشحنات الاغاثية التي نهبتها المليشيا الحوثية تتنوع بين الدوائية والغذائية.
واوضح ان الشحنات التي نهبتها المليشيا الحوثية كانت في طريقها للعديد من المحافظات اليمنية.
وعادة ما تعمل مليشيا الحوثي على بيع ما تنهبه من مواد اغاثية مقدمة لليمن عبر الدول والمنظمات الدولية في السوق السوداء عبر ما يعرف بالمشرفين الذين عينتهم في كافة مناطق سيطرتها.
وتسخر المليشيا عائدات بيع المواد الاغاثية لتمويل حروبها التي تشنها ضد اليمنيين في، حين يقترب فيه ملايين اليمنيين من العيش تحت خط الفقر بسبب الازمة الاقتصادية التي كانت نتاجا لانقلاب وحرب المليشيا الحوثية.
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