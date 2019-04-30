مصرع 3 من قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة العود شمال الضالع

قتل القيادي في مليشيا الحوثي طه حميد الدين المعروف بـ “ضياء الدين ” في المعارك الدائرة بجبهة العود.

وقالت مصادر اعلامية ان القيادي طه حميد الدين لقاء مصرعه برصاص ابطال الجيش والمقاومة في جبهة العود الذي تخوض معارك عنيفة منذ أيام بعد ان تم تسليم المنطقة للحوثيين بوساطة مشايخ خونة من العود .

وأضافت المصادر ان القيادي طة حميد الدين كان مشرف ثقافي ومن أحد أبرز القيادات التي تنظر لفكر جماعة الحوثي الضال.

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وكانت قيادات حوثيه كبيره قد نعت مصرع حميد الدين الذي وصفته بالعلامة وانه كان أحد أبرز العلماء المتواجدين في الجبهات لدعم المقاتلين الحوثيين.

من جهة اخري لقاء عدد من القيادات العسكرية الحوثية مصرعهم على يد ابطال قوات الجيش والمقاومة في جبهة الضالع التي تشهد معارك عنيفة هناك في محاولة لتقدم مليشيا الحوثي باتجاه مدينه الضالع .

وان من بين القتلى في جبهة الضالع خلال 24 ساعة العقيد حمير الظرافي من أبناء محافظة عمران مديريه شهار بالإضافة الي القيادي مبخوت العسره الذي ينتمي الي نفس المحافظة.