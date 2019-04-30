الإعلان عن المسابقة السنوية لمركز حضرموت للدراسات التاريخية

أعلن مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر، عن مسابقته السنوية الرابعة لهذا العام 2019م.

وتضمنت المسابقة جائزتين؛ الأولى لأفضل بحث تاريخي والتي تديرها إدارة الدراسات والبحوث، والثانية لأفضل فيلم تسجيلي والتي تديرها إدارة الإعلام والثقافة قسم التوثيق التلفزيوني.

أما الجائزة الأولى فهي لأفضل بحث تاريخي وموضوعها (الكيانات الحاكمة في المدن الحضرمية في العصر الوسيط).

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وأما الثانية فلأفضل فيلم تسجيلي وموضوعها (السقايات في حضرموت).

وقد أصدر المركز، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به ومجلة (حضرموت الثقافية) الصادرة عن المركز في عددها الجديد (11) منشورين تعريفيين عن كل جائزة منهما تضمنا الشروط العامة للتقدم للجائزة، والمعايير الفنية الخاصة بالأفلام التسجيلية وجوائز المسابقة.

الجدير بالذكر، أن المركز قد أجرى ثلاث مسابقات في مجال البحث التاريخي والفيلم التسجيلي خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر إنشائه، رغبة منه في إثراء المكتبة التاريخية الحضرمية وتوثيقًا لتراث حضرموت.