مناقشة أسماء المرشحين للتكريم خلال الاحتفال بيوم المعلم بحضرموت

عُقد اجتماع بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، ضم أعضاء لجنة الاحتفال السنوي بيوم المعلم، برئاسة جمال سالم عبدون وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.

وتم خلال الاجتماع، المناقشة النهائية لأسماء المعلمين والكوادر التربوية المرشحة للتكريم خلال الاحتفال بيوم المعلم، والذين تم الرفع بهم من قبل مديري الإدارات التربوية بالمديريات والموافقة عليهم وفقاً للشروط والمعايير التي أقرتها اللجنة.

وخلال الاجتماع استعرض وكيل الوزارة مدير تربية حضرموت عدداً من التقارير التي تم رفعها وفحصها والتي استوفت الشروط الخاصة بالتكريم.

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وأكد الوكيل عبدون، أن المعلم كان ولا يزال هو الركيزة الأولى للعملية التعليمية والتربوية، مشيرا إلى أن حفل هذا العام سيكون أشمل وأوسع من الأعوام السابقة لأن المعلم يحظى برعاية كاملة ويأتي تكريمه نظير جهوده بالحقل التربوي والتعليمي ضرورة ملحة.

وأوضح، أنه تم إضافة مائة خانة للمعلمين المتعاقدين من أصل (337) ثلاثمائة و سبعة و ثلاثين خانة تكريمية والتي لم يغفل مكتب وزارة التربية والتعليم في مساواتهم بالمعلمين الثابتين وإعطائهم كامل الحقوق والرعاية .

وأشار عبدون، إلى أن العملية التربوية والتعليمية بساحل حضرموت اختتمت عامها هذا بشكل متميز ومنضبط وبتضافر جهود منتسبي القطاع التربوي والتعليم جميعها مشيداً بالدعم المتواصل من قبل الراعي الأول للقطاع التربوي والتعليمي بمحافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني الذي يعطي جل اهتمامه لهذا القطاع الحيوي والمهم وبعد ذلك تم فتح باب النقاش وتبادل الآراء بين أعضاء اللجنة للتحضير والإعداد الجيد للاحتفال بيوم المعلم لما تمثله من رمزية تعليمة وتربوية ومجتمعية شاملة .