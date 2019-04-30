وصول 5 آلاف طن مازوت من مصافي عدن للمكلا

أعلن الدكتور خالد سلمان العكبري مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت، أمس عن وصول نحو خمسة آلاف ظن متري من مادة المازوت المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء قادمة من مصافي عدن.
وقال العكبري ، وصلت إلى ميناء المكلا الباخرة النفطية (لؤلؤة كريتر) قادمة من مصافي عدن وتحمل على متنها (3519) طن متري من المازوت (قرابة 4 مليون لتر من المادة)، فيما تصل بقية الكمية المحددة عن طريق الناقلات البرية.
وأشار، إلى أن وصول هذه الكميات يأتي وفق تواصل بين رئيس الحكومة و السلطة المحلية ممثلة في المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني، للإسهام في التخفيف من أزمة الانقطاعات التي شهدتها مناطق الساحل خلال الأيام الماضية.
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