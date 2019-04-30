مليشيا الحوثي تختطف قيادات مؤتمرية بينها عناصر نسائية

أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، على اختطاف عدد من قيادات حزب المؤتمر بعد حملة مداهمات واختطافات جديدة شنتها مساء أمس الإثنين، في العاصمة صنعاء.
وأكدت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي اختطفت القيادي المؤتمري طارق المجاهد، الذي كان يعمل وكيلاً لوزارة الشؤون القانونية واقتادته إلى جهة مجهولة.
وأضافت أن الميليشيا اقتحمت بمشاركة عناصر نسائية مدعومة بعربات مسلحة عدداً من المنازل، واختطفت قيادات أخرى من حزب المؤتمر ونقلتهم إلى أماكن مجهولة.
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