شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. ماذا كتب الرئيس الشهيد " الحمدي " بخط يده ومثل السبب الحقيقي لاغتياله واقصائه من الحكم بالقتل !( صور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وتضمنت الخواطر التي يعيد نشرها " اليمني اليوم " "بصفاء السماء، وبسمة الشروق، ورحابة البحر، وهدوء الجبال، وصدر الأودية الفساح، هكذا أحب وطني، وأحب فيه كل مواطن.
"كل مواطن هو أخي وحبيبي. سعادتي أن أراه حرا سعيدا، إنسانا منتجا قادرا وليس عالة على أحد ولا يطلب الاستجداء من أحد. يجب أن نعتمد على أنفسنا ونبحث عن كوامن القدرة في أعماقنا وسنجدها لأننا شعب كريم عظيم"
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