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الريال اليمني ينهار بشكل مخيف امام الريال السعودي والدولار صباح اليوم .. (اسعار الصرف الان)

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عدن - ياسمين التهامي - واصل  الريال اليمني انهياره أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي، في ظل تراجع كبير ويتوقع انهياره بشكل أكبر مع قدوم شهر رمضان المبارك.

  

أسعار الصرف اليوم 

 

الريال السعودي

 

(شراء)

 

140 - 141

 

البيع

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141 - 141.5

 

الدولار الامريكي

 

(شراء)

 

532 - 530

 

البيع

 

538- 540

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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