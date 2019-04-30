شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني ينهار بشكل مخيف امام الريال السعودي والدولار صباح اليوم .. (اسعار الصرف الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل الريال اليمني انهياره أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي، في ظل تراجع كبير ويتوقع انهياره بشكل أكبر مع قدوم شهر رمضان المبارك. أسعار الصرف اليوم الريال السعودي (شراء) 140 - 141 البيع Advertisements 141 - 141.5 الدولار الامريكي (شراء) 532 - 530 البيع 538- 540

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الريال اليمني ينهار بشكل مخيف امام الريال السعودي والدولار صباح اليوم .. (اسعار الصرف الان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.