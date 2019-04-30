شكرا لقرائتكم خبر عن "محمد علي الحوثي" ينشر أول صورة لمولودته ”عائشة” بعد خروجها من المستشفى بالعاصمة صنعاء.. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشر القيادي الحوثي، محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى ب"رئيس اللجنة الثورية العليا"، صورة لطفلته عقب خروجها من المستشفى.
وقال القيادي الحوثي، تعليقا على "الصورة"، في حسابه عبر "توتير"، "عائشة التي أسميناها باسم أم المؤمنين رضي الله عنها بعد خروجها من المشفى".
ويسود اعتقاد لدى قطاع واسع من اليمنيين أن "الحوثيين" يحملون "فكريا طائفيا" ويقومون بنشر فكر قائم على سب عدد من الصحابة، ومنها عائشة أم المؤمنين، لكنهم يعمدون للتحفظ عن ذلك مراعاة لمحيط اليمنيين"، في "حين انتشرت مقاطع فيديو لعدد من خطباء الجماعة وهم يقومون بشتم عدد من الصحابة".
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