أمريكا تكشف عن الدولة التي أصدرت الأوامر لـ"الحوثيين" بعدم الانسحاب من الحديدة

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو،اليوم الاثنين 29 أبريل/ نيسان 2019م، إيران بتوجيه المتمردين الحوثيين بعدم الانسحاب من الحديدة، وإلى التخلي عن الالتزامات التي تعهدوا بها في ستوكهولم في ديسمبر الماضي ومواصلة القتال.

وقال بومبيو في واشنطن، خلال لقاء حول السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية نظمته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "الحوثيون يواصلون رفض الامتثال للاتفاقيات التي وقعوا عليها في ستوكهولم، ويرفضون الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة (...) هذا لأن جمهورية إيران الإسلامية اختارت توجيههم للقيام بذلك".

وأكد أن إيران هي من تقود الحرب في اليمن. وقال إن طهران تدعم الميليشيات لزعزعة أمن العراق، وتتدخل في شؤون لبنان.

وأشار أن الحوثيين أطلقوا الصواريخ نحو السعودية، وشدد على أن للسعودية الحق في الدفاع عن مواطنيها.

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مؤكداً في الوقت ذاته "هذه ليست أنظمة أسلحة محلية يمتلكها الحوثيون، لقد تم تهريبها إلى اليمن من إيران".

ولدى سؤاله عن قرار الكونغرس بإنهاء دور أمريكا في اليمن واستخدم الرئيس دونالد ترامب الفيتو ضده هذا الشهر، قال بومبيو: "الأشخاص الذين كانوا سعداء عندما صدر هذا القرار هم قائد الحرس الثوري، قاسم سليماني وآية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران".

وشدد الوزير أن دور واشنطن في اليمن، أحدهما "الجهود الهائلة للقضاء علىالقاعدة في شبه الجزيرة العربية، والآخر لدعم المملكة العربية السعودية في مواجه تهديد الصواريخ من اليمن".